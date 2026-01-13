Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Immobilien in Nord-Albanien, Albanien

Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 2/9
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines neuen Gebäudes ohne Aufzug, in der Nähe des Stad…
$432
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4
Die Wohnung befindet sich im 4. Stock eines Gebäudes gegenüber dem Hof, das in 1 Korridor or…
$409
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines Gebäudes ohne Aufzug. Es ist in einem Korridor o…
$583
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4
Die Wohnung befindet sich im vierten Stock vom Erdgeschoss in einem Gebäude ohne Aufzug in d…
$407
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/4
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock einer 4-stöckigen Villa in Ish-Kenete, Durres. Das…
$524
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich im ersten Wohnraum eines Gebäudes mit Aufzug und Meerblick am Stra…
$698
pro Monat
Gewerbefläche 30 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 30 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Der Gewerberaum befindet sich am Strand, im Erdgeschoss (0 Ebene) und hat eine Fläche von 30…
$467
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Eine 1+1 Wohnung im Zentrum von Durrës ist für langfristige Miete (ein Jahr oder mehr). Das …
$759
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/4
Die Wohnung befindet sich im dritten Stock einer 4-stöckigen Villa in Ish-Kenete, Durres. Da…
$524
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Das Studio-Apartment befindet sich im 1. Stock eines Gebäudes im Strandbereich von Durres, a…
$233
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Gebäudes mit einem Aufzug im EKA-Komplex am Stra…
$465
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Diese charmante Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte v…
$934
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Für langfristige Miete (Vertrag für Jahr und länger) ist 1+1 Wohnung in Plazh Rota Kuqe Bere…
$468
pro Monat
Grundstück in Durrës, Albanien
Grundstück
Durrës, Albanien
Fläche 720 m²
Das Land befindet sich im Teil der Durres Ringstraße, wo Shkozeti mit Plepat verbindet, ein …
$583
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock einer 4-stöckigen Villa in Ish-Kenete, Durres. Da…
$524
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Stockwerk 6
Die Wohnung befindet sich im 6. Stock mit einem Aufzug und Meerblick in der Umgebung von Vil…
$817
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 7
Die Wohnung befindet sich im 7. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug in der Nähe der …
$350
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 4
Die Wohnung befindet sich im vierten Stock von der Erde in einem neuen Gebäude mit einem Auf…
$384
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 6
Die Wohnung befindet sich in Vollga Durres, einer der malerischsten und begehrtesten Gegende…
$1,401
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 6/9
Die Wohnung befindet sich im 6. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug in der Nähe der …
$350
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 8/12
Die Wohnung befindet sich im 8. oder 9. Stock eines Wohnhauses in der Nähe von UKD in Durres…
$407
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines Gebäudes ohne Aufzug am Strand. Es ist in einem …
$642
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Strandbereich…
$354
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/3
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock einer 3-stöckigen Villa im Gebiet Spitalla direkt am R…
$649
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 8/10
💶 Preis: 550 €/Monat📐 Gesamtfläche: 90 m2📦 Wohnfläche: 84 m2🛏 Schlafzimmer: 2🛁 Sanuzela: 1🏢 …
$637
pro Monat
Wohnung 4 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 4/5
Die Wohnung befindet sich auf der 4. Wohnfläche eines sehr hochwertigen 5-stöckigen Gebäudes…
$822
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 4
Die Wohnung befindet sich im vierten Stock eines bestehenden Gebäudes mit einem Aufzug im St…
$319
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 4
Die Wohnung befindet sich auf der vierten Wohnfläche mit Meerblick in Golem, Durres. Die Unt…
$531
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock in Plazh, Durres. Das Anwesen verfügt über eine Ge…
$235
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/4
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines 4-stöckigen Gebäudes mit 3 Eingängen pro Etage i…
$294
pro Monat
