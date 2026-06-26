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Langfristige Miete von Immobilien in Bashkia Shijak, Albanien

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gewerbeimmobilien
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8 immobilienobjekte total found
Grundstück in Sallmonaj, Albanien
Grundstück
Sallmonaj, Albanien
Fläche 10 000 m²
Das Grundstück befindet sich am Rande der Hauptstraße der Durres - Tirana Autobahn vor Sinan…
$11,538
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Produktion 1 000 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 000 m²
Durrës, Albanien
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich in der Nähe der Fllake Überführung auf der Xhafzotaj-Fllake Straße, …
$4,050
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Produktion 110 m² in Rreth, Albanien
Produktion 110 m²
Rreth, Albanien
Fläche 110 m²
Ein modernes und funktionales Lager wird zur Miete angeboten, in einem hoch zugänglichen und…
$410
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Produktion 800 m² in Pejze, Albanien
Produktion 800 m²
Pejze, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Das Lager befindet sich in Pjeze, auf der Seite der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesam…
$2,885
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Produktion 260 m² in Durrës, Albanien
Produktion 260 m²
Durrës, Albanien
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
Das Lager befindet sich in Sukth in der Nähe der Hauptstraße. Es hat eine Fläche von 1000m2,…
$699
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Gewerbefläche 5 900 m² in Guzaj, Albanien
Gewerbefläche 5 900 m²
Guzaj, Albanien
Fläche 5 900 m²
LAND FÜR RENT IN XHAFZOTAJPrime Land zu vermieten in Xhafzotaj. Perfekt für verschiedene Unt…
$1,775
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Gewerbefläche 250 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 250 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Stockwerk 2
Die Räumlichkeiten befinden sich im zweiten Stock an der Hauptstraße auf der Autobahn Tirana…
$1,397
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Wohnung 1 zimmer in Guzaj, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Guzaj, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Stockwerk 3/3
🏡 SUPER 3+1 APARTNER FÜR RENT IN SHIJAK📍 Nur 100 Meter vom Stadtzentrum📏 3+1 Wohnung mit ein…
$580
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