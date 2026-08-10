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Häuser in Tirana, Albanien

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villen
10
duplexes
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24 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 8 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 456 m²
Etagenzahl 3
🏡 Individuelle 3-stöckige Villen mit reichlich Innenhöfen in Tirana zum Verkauf!Dieses 3-stö…
$1,04M
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Villa 10 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 10 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 491 m²
Etagenzahl 3
VILLA FOR SALE IN TIRANA NEAR THE LAKE.   Villa for sale in the "Komuna e Parisit" are…
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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TekceTekce
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 7
Duplex apartment for sale on Bajram Curri Boulevard. The apartment is located in a new build…
$133,941
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Doppelhaus in Tirana, Albanien
Doppelhaus
Tirana, Albanien
Fläche 178 m²
Duplex-Wohnung zum Verkauf in einer der begehrtesten Gegenden von Tirana, in der Nähe des Ar…
$484,740
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Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 195 m²
Etagenzahl 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Villa 11 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 11 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 11
Schlafräume 11
Fläche 393 m²
Die Villa wird in der Paris Comun Bereich verkauft, neben KlKA 2 Komplex.Bauseite: 490,53 m2…
$777,805
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Villa 6 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 6 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 403 m²
Stockwerk 1/2
Olive Park Residences is characterized by a modern architecture, clean and readable lines, s…
$928,968
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Villa 3 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1
Es wird zum Verkauf in der Dringer's Bereich angeboten, in einem der begehrtesten Residenzen…
$731,741
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Villa 8 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 8 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 800 m²
Etagenzahl 4
4-storey villa in Ali Dem for sale! In the Ali Demi area, very close to the Mangalem comple…
$1,75M
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Haus in Tirana, Albanien
Haus
Tirana, Albanien
Eine Immobilie zum Verkauf in Tirana besteht aus einem 80 m² großen Grundstück, einem Erdges…
$284,411
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Doppelhaus 4 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Stockwerk 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51M
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Villa 11 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 11 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 11
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 393 m²
Stockwerk 3/3
Villa for sale in the area of the Paris Municipality, next to the KIKA 2 complex. Construct…
$897,489
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Villa 9 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 9 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 321 m²
Stockwerk 3/3
Diese dreistöckige Villa befindet sich in Tiranas Selita und bietet reichlich Platz für Wohn…
$205,890
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Haus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Haus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/1
! BARGAIN! 1-stöckiges Privathaus zum Verkauf in der Gegend von Villa Germane, str. Fuat Top…
$145,589
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Reihenhaus in Tirana, Albanien
Reihenhaus
Tirana, Albanien
Drei Etagengebäude, tatsächlich Erdgeschoss gemietet und die beiden oberen Etagen werden für…
$2,09M
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Doppelhaus 5 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 5 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/2
Eine Duplex-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 118 m2 wird zum Verkauf angeboten, auf Rruga …
$163,986
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Haus in Tirana, Albanien
Haus
Tirana, Albanien
$341,293
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International real estate agency Habita
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Villa 9 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 9 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 3/3
Auf einem Hügel gelegen, umgeben von viel Grün und asphaltierten Straßen, bieten wir dieses …
$400,341
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Villa 8 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 8 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 3/3
The villa is organized as follows: 1st floor furnished. 107 m2. Living room, 1 bedroom, 1 b…
$291,584
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Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Haus in Tirana, Albanien
Haus
Tirana, Albanien
Fläche 102 m²
✅ Preis: 378.000 Euro✅ Lage: "Haki Stermilli" Street, Kombinat, Tirana✅ Fläche: 108m2✅ Baufl…
$434,091
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Haus 1 zimmer in Tirana, Albanien
Haus 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Haus zur Renovierung mit einer Fläche von 89,3 qm. mit einem Grundstüc…
$171,200
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CACTUS | Real Estate
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Haus in Tirana, Albanien
Haus
Tirana, Albanien
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein unfertiges Haus mit 89,3 m² und einem Grundstück von 141 m², gelegen i…
$156,561
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