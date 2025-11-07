Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Bashkia Shijak, Albanien

3 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Maminas, Albanien
Haus 3 zimmer
Maminas, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
For Sale: Single-floor House in Maminas area (Maminas), Durrës — fully furnished, plot 500 m…
$214,911
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 zimmer in Maminas, Albanien
Haus 3 zimmer
Maminas, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Eingeschossiges Haus zum Verkauf in Maminas, Durres, geräumig und zu einem attraktiven Preis…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 zimmer in Maminas, Albanien
Haus 3 zimmer
Maminas, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Das Privathaus liegt zwischen Durrës und Tirana, nicht weit von der Autobahn entfernt in ein…
$242,812
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Immobilienangaben in Bashkia Shijak, Albanien

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
