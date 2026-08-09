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Häuser in Süd-Albanien, Albanien

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Saranda
5
Orikum
22
Vlora
108
Himare
44
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145 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Kanine, Albanien
Villa 7 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Garten in Kanina, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Nur wenige Minu…
$345,941
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Albania Property Group
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Haus 3 zimmer in Panaje, Albanien
Haus 3 zimmer
Panaje, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
🏡 PRIVATE HOUSE FOR SALE IN PANAJA, VLORA.💰 PREIS: 45.000 EURO / INSGESAMT📐 Angaben zum Eige…
$51,775
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DES Real Estate
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$184,920
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International real estate agency Habita
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TekceTekce
Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$249,670
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International real estate agency Habita
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$228,936
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International real estate agency Habita
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Im Herzen von Vlora, Albanien, ist diese schöne 2+1 Wohnung im gesuchten Bezirk von Uji i Ft…
$237,767
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International real estate agency Habita
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Reihenhaus in Bashkia Vlore, Albanien
Reihenhaus
Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung zu vermieten 1 + 1 an der Vlore Waterfront. Der Eingang ist mit allen notwendigen Ei…
$523
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International real estate agency Habita
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 992 m²
Villa 4-stöckig zum Verkauf geteilt in 8 Wohnungen Typ 2+1. Das Hotel liegt in Vlora, nur 7 …
$1,75M
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 444 m²
Investitionsmöglichkeit Villa in Vlorë, Lungo Mare – zweite Linie. Unvollendete 3-stöckige V…
$658,304
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 111 m²
Entdecken Sie dieses charmante Privathaus in Vlora, perfekt in der Nähe des Meeres und des S…
$224,086
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Haus in Vunoi, Albanien
Haus
Vunoi, Albanien
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
Antique house in Vuno for sale! The village of Vuno is built in the shape of an amphitheate…
$347,219
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Investment Realty Group
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Villa 5 zimmer in Cuke, Albanien
Villa 5 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in kleine touristische Dorf in Saranda,AlbaniaVilla ist in erster Linie m…
$1,02M
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$215,284
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Reihenhaus in Bashkia Vlore, Albanien
Reihenhaus
Bashkia Vlore, Albanien
Die Wohnung befindet sich in der orthodoxen Kirche. Die Räume sind groß, alle Zimmer sind mi…
$697
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International real estate agency Habita
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Doppelhaus 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Wir präsentieren die neueste Residenz in der Stadt Vlorë, “Altera Residence”, ein modernes u…
$461,330
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NEXT REAL ESTATE
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Doppelhaus 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 3
Wir haben Duplex 2+1+2 zum Verkauf in der Elite-Residenz Sun Palace Vlora, einer der begehrt…
$882,698
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Future Home Invest
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Reihenhaus in Libonik, Albanien
Reihenhaus
Libonik, Albanien
Ein neues Haus, nicht komplett mit direktem Zugang auf der Hauptstraße
$127,762
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International real estate agency Habita
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 1 050 m²
Villa for sale near Regina City with sea view. Villa is 7 min away the main street but in th…
$772,028
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Villa in Kanine, Albanien
Villa
Kanine, Albanien
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
✅ Preis: 180.000 Euro✅ Lage: Hinter dem Schloss Kanine, Vlore✅ Baufläche: 210m2✅ Grundstücks…
$211,398
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Haus 3 zimmer in Drimadhe, Albanien
Haus 3 zimmer
Drimadhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
In einem der gefragtesten Reiseziele der albanischen Riviera wird eine luxuriöse Villa zum V…
$1,98M
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AFS Real Estate Management
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Villa 5 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 5 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 407 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$1,10M
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$301,982
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International real estate agency Habita
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Reihenhaus 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Reihenhaus 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 2
Privathaus zum Verkauf in Lungomare, Vlora, Albanische Riviera. Ist Lungomare Ihr Lieblingsv…
$320,058
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Albania Property Group
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Haus 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Haus 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
In einer der ruhigsten Gegenden mit hohem Entwicklungspotenzial in der Stadt Vlora wird ein …
$232,340
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NEXT REAL ESTATE
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Haus in Shushice, Albanien
Haus
Shushice, Albanien
Fläche 120 m²
Looking for a quiet retreat near the coast? This charming private house is located just 10 k…
$165,116
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 305 m²
Die Villa liegt hoch in den Bergen, das letzte Ziel auf der StraßeSchöne Aussicht sehr ruhig…
$246,589
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Haus in Orikum, Albanien
Haus
Orikum, Albanien
Fläche 383 m²
Drei Etagenvilla zum Verkauf in Orikum, in einer ruhigen Gegend nur 5 Minuten vom Meer entfe…
$471,761
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Doppelhaus 3 zimmer in Gjilek, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 3
Wir haben Duplex 3+1+2 zum Verkauf in der Elite-Residenz Sun Palace Vlore, einer der begehrt…
$965,455
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Future Home Invest
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Haus 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Haus 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
🆕🏡 ZU VERKAUFEN PRIVATE HAUS + LAND IN DER KENTER VON PUS MEZIN, VLORA🏷 Preis: 92.000 Euro/G…
$107,023
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DES Real Estate
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Haus 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Haus 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
Das Haus 4+2 steht zum Verkauf in der Region Lagja E Vjetër Muradie der Stadt Vlore. Das Hau…
$234,034
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CACTUS | Real Estate
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Eigenschaftstypen in Süd-Albanien

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Immobilienangaben in Süd-Albanien, Albanien

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