Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Nord-Albanien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Nord-Albanien, Albanien

;
Durrës
254
Bashkia Shijak
13
Xhafzotaj
6
162 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Individuelle Villen in der Türkis Marina zum Verkauf!In einer der exklusivsten Küstenresiden…
$599,631
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ich werde verdammt sein!Der türkisfarbene Marina-Komplex befindet sich im Golfgebiet von Lal…
$339,022
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 2 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC ZUM VERKAUF | HEKURUDHA BEACH, DURRS 🌊📍 Standort: Hekurudha Beach, D…
$323,710
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
REMIX REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Haus 5 zimmer in Ishem, Albanien
Haus 5 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Stockwerk 3/3
Beteiligen Sie sich an endloser Schönheit und umarmen Sie ein Leben am Meer in La Demora.Leb…
$426,911
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Villa 3 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 3 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/5
Villa for sale at Turquoise Marina Physical area 108m2 Veranda area 11m2 Yard area 90.34m2 T…
$319,135
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 5 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 291 m²
Etagenzahl 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Haus 6 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
Die Villa befindet sich in Spitalle in Durres. Das Anwesen verfügt über eine Fläche von 500m…
$288,037
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Haus 8 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 8 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Villa mit Meerblick in Golem Durres Villa zu verkaufen, 3 Etagen, 2 Garagen (2 Zimmer über …
$285,432
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 6 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 518 m²
Etagenzahl 3
For Sale: 3-storey Villa in Lagjja 17 area (Lagjja 17), Durrës — separate entrances on each …
$313,653
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 12 zimmer in Qark Durrës, Albanien
Villa 12 zimmer
Qark Durrës, Albanien
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 910 m²
Etagenzahl 3
Exklusiv! Luxusvilla zum Verkauf in Iliria Modern Beach mit Spa, Dachboden und Pool – Premiu…
$4,59M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Villa 2 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
Etagenzahl 1
🏡 PRIVATES HAUS FÜR DEN VERKAUF IN DER NÄHE DES STADTZENTRUMS📍 Das Hotel liegt hinter der Pr…
$138,231
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
REMIX REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 zimmer in Ishem, Albanien
Haus 5 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 711 m²
Etagenzahl 2
Wir verkaufen eine individuelle Villa mit Pool, in der "San Pietro" Residenz!Ein einzigartig…
$1,32M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Haus 4 zimmer in Ishem, Albanien
Haus 4 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Die Villa befindet sich auf der 2. Linie des Lura 3 Tourist Complex. Es verfügt über eine Fl…
$771,940
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Haus 6 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
Ein zweistöckiges Haus im Stadion von Durres steht zum Verkauf. Die Gesamtfläche beträgt 420…
$428,238
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
CACTUS | Real Estate
Sprachen
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Stockwerk 2/2
"DIAMOND HILL RESIDENCE" is located on the hill of Durrës Currilove, it offers stunning view…
$640,590
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Haus 6 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 410 m²
Etagenzahl 3
Villen mit 3 Etagen in Sukth, an der Nebenstraße Durrës-Tiranë und nur 30 Meter von der Auto…
$336,520
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Haus 4 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Das Haus befindet sich im Zentrum von Durres in der Nähe des Hofes und nur 10 Meter von der …
$414,774
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Haus 10 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 10 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Etagenzahl 3
Die Villa befindet sich im Arapaj Bereich. Es besteht aus 3 Etagen; derzeit ist die zweite E…
$460,766
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Individuelle Villen in Turquoise Marina zum Verkauf!Moderne Villa vom Typ T3 zum Verkauf, Te…
$484,317
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa in Ishem, Albanien
Villa
Ishem, Albanien
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 4 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 4 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 679 m²
Etagenzahl 2
Wir verkaufen eine individuelle Villa mit einem Garten, im "Turquoise Marina"-Komplex!Turquo…
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 291 m²
Etagenzahl 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Haus 3 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 1/1
Das Anwesen befindet sich in Koder Arapaj, Durres, ganz in der Nähe der Hauptstraße bei Brun…
$213,175
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Haus 8 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 8 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf ist ein Straßengrundstück mit einer Fläche von 1495 m2, es ist eine sehr gute In…
$271,146
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Haus in Durrës, Albanien
Haus
Durrës, Albanien
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Das Objekt befindet sich am Rande der Hauptstraße Christo Sotiri, gegenüber dem Stadion in D…
$417,615
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Haus 3 zimmer in Maminas, Albanien
Haus 3 zimmer
Maminas, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
For Sale: Single-Storey House in Maminas, Durrës 💶 Price: €185,000 📐 Land area: 500 m² …
$215,442
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Durrës, Albanien
Villa
Durrës, Albanien
Fläche 792 m²
Etagenzahl 6
Das Gebäude befindet sich im Krankenhaus Durres, hat eine Baufläche von 138 m2 und eine Bauf…
$378,064
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 512 m²
Etagenzahl 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch

Eigenschaftstypen in Nord-Albanien

villen
duplexes

Immobilienangaben in Nord-Albanien, Albanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen