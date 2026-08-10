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Häuser in Durrës, Albanien

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villen
106
duplexes
5
254 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 1
Legales unfertiges Haus mit ausgezeichnetem Investitionspotenzial in Durrës Zum Verkauf s…
$115,611
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Haus 6 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/3
Die Villa befindet sich in Arapaj in Durres. Das Anwesen hat eine Grundstücksfläche von 300m…
$253,122
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Haus 10 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 10 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Etagenzahl 2
Die freistehende Villa befindet sich in Plazh, in der Nähe des Tocak-Komplexes, Durres. Es h…
$335,194
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AFS Real Estate Management
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
Stockwerk 3/3
Elite Willows mit Privateshia ́ Türkis Marina, Hamallaj Bay of LalzIm Herzen der türkisfarbe…
$882,149
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Villa 2 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC ZUM VERKAUF | HEKURUDHA BEACH, DURRS 🌊📍 Standort: Hekurudha Beach, D…
$323,710
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Individuelle Villen in der Türkis Marina zum Verkauf!In einer der exklusivsten Küstenresiden…
$599,631
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Ich werde verdammt sein!Der türkisfarbene Marina-Komplex befindet sich im Golfgebiet von Lal…
$339,022
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Villa 4 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 496 m²
Etagenzahl 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Century 21 Eon
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Villa 4 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 4 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 226 m²
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 597 …
$1,51M
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Haus in Durrës, Albanien
Haus
Durrës, Albanien
Fläche 1 448 m²
Etagenzahl 4
Die Villa befindet sich in der Gegend von "Ilira Beach", Durres. Die Villa verfügt über 4 Et…
$1,15M
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Haus 7 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 7 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Stockwerk 3
Die dreistöckige Villa befindet sich in Spitalle, nicht weit vom Strand von Porto Romano. Da…
$164,165
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Haus 10 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 10 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 440 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen ist eine exklusive dreistöckige Villa, nur 200 Meter vom Meer entfernt, in eine…
$644,935
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Villa 4 zimmer in Ishem, Albanien
Villa 4 zimmer
Ishem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Stockwerk 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Haus 20 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 20 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 20
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 734 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude befindet sich in Arapaj und ist in einem Zustand der nackten Schale mit nur Säul…
$316,649
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Haus 6 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Moderne und investierte Villa zum Verkauf in Hamallaj mit einer Gesamtfläche von 214m2, geba…
$401,501
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Villa 12 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 12 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 12
Schlafräume 10
Fläche 421 m²
Eine dreistöckige Villa in der Gegend von Plazh steht zum Verkauf. Es könnte für geschäftlic…
$445,120
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CACTUS | Real Estate
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Villa 3 zimmer in Durrës, Albanien
Villa 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
3-STORY VILLA FÜR SALE IN ARAPAJ – SEA VIEW📍 Arapaj🏡 3-stöckige Wohnvilla📐 Baufläche nach Et…
$460,178
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REMIX REAL ESTATE
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Haus 2 Schlafzimmer in Durrës, Albanien
Haus 2 Schlafzimmer
Durrës, Albanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Villa zum Verkauf in Turquoise MarinaGebiet 108 Mio. EURVeranda 11m2Yard-Bereich 90.34m2Gesa…
Preis auf Anfrage
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Haus 6 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 477 m²
Etagenzahl 2
Die zweistöckige Villa befindet sich in Plazh-Iliria in Durres. Das Anwesen verfügt über ein…
$351,833
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Haus 6 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Stockwerk 1/2
Die Villa liegt an der Nebenstraße Shkozet-Plazh in einer ruhigen und geeigneten Wohngegend.…
$363,547
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Haus 11 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 11 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 11
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Stockwerk 3/3
Die Villa befindet sich am Epidam Boulevard, im Zentrum von Durrës. Es ist in einem erstklas…
$980,742
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Haus 6 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
Ein zweistöckiges Haus im Stadion von Durres steht zum Verkauf. Die Gesamtfläche beträgt 420…
$428,238
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Haus 13 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 13 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 13
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
🏡 MEHRFUNKTIONELLES GEBÄUDE FÜR DEN VERKAUF – IDEAL FÜR EIN HOTEL, BEHANDLUNGSZENTRUM ODER E…
$542,133
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Haus 5 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Die zweistöckige Villa befindet sich im Strandbereich, Durrës in der Nähe des Roten Rades. E…
$235,864
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Haus 4 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Ein modernes Privathaus steht 15 km von der Stadt Durres zum Verkauf. Das Haus befindet sich…
$411,604
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Haus 7 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 7 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Stockwerk 2/2
Die Doppelhaushälfte befindet sich in Plazh-Iliria in Durres auf der Nebenstraße. Das Anwese…
$267,647
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Haus 3 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 1/2
Private Eingeschoss Haus zum Verkauf in Porto Romano, Durres. Es verfügt über 168 m2 zertifi…
$115,381
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Haus in Durrës, Albanien
Haus
Durrës, Albanien
Im Herzen von Durrës wartet ein atemberaubendes vierstöckiges Einfamilienhaus auf Entdeckung…
$568,822
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International real estate agency Habita
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Haus 6 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 502 m²
Etagenzahl 3
Die 3-stöckige Villa befindet sich im Bereich Shkozet bei AIBA. Es hat 683m2 Land, von denen…
$504,294
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Haus 12 zimmer in Durrës, Albanien
Haus 12 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 12
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 483 m²
Etagenzahl 4
Das Anwesen befindet sich an der Straße Pavaresia im Strandbereich von Durres, Nachbarschaft…
$1,03M
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Immobilienangaben in Durrës, Albanien

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