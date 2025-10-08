Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Himare
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Himare, Albanien

villen
25
29 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Palase, Albanien
Villa 4 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 198 m²
Stockwerk 2/2
The villa is located in one of the best residences on the entire Albanian coast. The favorab…
$1,11M
Villa 4 zimmer in Himare, Albanien
Villa 4 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28M
Doppelhaus 3 zimmer in Qeparo, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Qeparo, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
Haus 3 zimmer in Vunoi, Albanien
Haus 3 zimmer
Vunoi, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 2/2
Vunoi is a village positioned south of the city of Vlora, on the coast of the Ionian Sea, wi…
$698,825
Villa 5 zimmer in Qeparo i Siperm, Albanien
Villa 5 zimmer
Qeparo i Siperm, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
Villa 4 zimmer in Drimadhe, Albanien
Villa 4 zimmer
Drimadhe, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/2
In one of the most exclusive destinations in southern Albania, at San Nicolas Resort & Resid…
$1,43M
Villa 2 zimmer in Jale, Albanien
Villa 2 zimmer
Jale, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 229 m²
Stockwerk 3/3
Shirtet 3-storey villa on the first line of the Folie Village Residence! It is organized in …
$943,414
Doppelhaus 2 zimmer in Palase, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Villa 2 zimmer in Jale, Albanien
Villa 2 zimmer
Jale, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 229 m²
Stockwerk 3/3
Shirtet 3-storey villa on the first line of the Folie Village Residence! It is organized in …
$943,414
Haus in Vunoi, Albanien
Haus
Vunoi, Albanien
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
Shtëpi antike në Vuno për shitje! Fshati i Vunoit është ndërtuar në formën e një amfiteatri…
$349,413
Villa 4 zimmer in Palase, Albanien
Villa 4 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Etagenzahl 4
Dhërmi, one of the most sought-after and luxurious destinations on the Albanian coast Near t…
$1,46M
Villa 2 zimmer in Palase, Albanien
Villa 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 2/2
We are selling a 2-story villa with a swimming pool in Dhermi. The construction area is 139.…
$1,05M
Villa 6 zimmer in Gjilek, Albanien
Villa 6 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
EINZELNE VILLEN IM DORF GREEN COAST 2 Green Coast liegt an der weißen Küste von Palasa un…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Himare, Albanien
Villa 3 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Die Villa in Green Coast, Palasa, bietet eine große Mischung aus Luxus und Natur, mit unglau…
$1,02M
Villa 5 zimmer in Dhermi, Albanien
Villa 5 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 393 m²
Etagenzahl 3
Villen zum Verkauf in "Borgo Bello" Residence, Drimadhes: Ihr KüstenparadiesWir bieten exklu…
$920,218
Villa 3 zimmer in Gjilek, Albanien
Villa 3 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Die Villa in Green Coast, Palasa, bietet eine große Mischung aus Luxus und Natur, mit unglau…
$1,47M
Villa 4 zimmer in Palase, Albanien
Villa 4 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
Die Green Coast liegt am weißen Ufer von Palasa und ist so konzipiert, dass sie sich natürli…
$1,16M
Villa 4 zimmer in Palase, Albanien
Villa 4 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Pool in Dhermi: Ihr Traumhaus am MeerWir bieten Ihnen zum Verkauf eine luxuriöse Z…
$811,957
Villa 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Villa 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
VILLA ZU VERKAUFEN IN GREEN COAST, PALACE Die Villa in Green Coast, Palas, bietet eine gr…
$811,194
Villa 7 zimmer in Palase, Albanien
Villa 7 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 317 m²
VILLA ZU VERKAUFEN IN GREEN COAST, PALACE Die Villa in Green Coast, Palas, bietet eine groß…
$1,02M
Villa 7 zimmer in Himare, Albanien
Villa 7 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 595 m²
Etagenzahl 3
🏡 LUXURY VILLA FÜR VERKAUF – GREEN COAST 2, PALASË, ALBANIEN💶 Preis: €1,775,254📍 Lage: Grüne…
$2,06M
Villa in Dhermi, Albanien
Villa
Dhermi, Albanien
Fläche 259 m²
Luxusvilla mit Pool in Drimadhes, Dhermi: Ihr Ideales Meer ZuhauseEntdecken Sie eine außerge…
$757,827
Villa 4 zimmer in Gjilek, Albanien
Villa 4 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
🌊🚤 2-STOREY VILLA FOR SALE IN GREEN COAST, PALASA – MAGNIFICENT SEA VIEWS.🌅 Eine moderne 2-s…
$1,16M
Villa 4 zimmer in Himare, Albanien
Villa 4 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 206 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla in der Grünen Küste, Palasa: Eine exklusive Investition im Herzen der albanischen…
$2,71M
Villa 4 zimmer in Himare, Albanien
Villa 4 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 197 m²
Die Green Coast liegt an der weißen Küste von Palasa, ist entworfen, um natürlich mit der Um…
$1,53M
Villa 4 zimmer in Himare, Albanien
Villa 4 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
✅ Preis: 1,200.000 Euro✅ Lage: Grüne Küste, Palasa✅ Godine Bereich: 180m2✅ Grundstücksfläche…
$1,25M
Villa 3 zimmer in Himare, Albanien
Villa 3 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Die Big Twin Villa in Green Coast, Palasa, bietet eine wunderbare Kombination aus Luxus und …
$1,66M
Villa 8 zimmer in Gjilek, Albanien
Villa 8 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 3
🏡 LUXURY VILLA FÜR VERKAUF – GREEN COAST 2, PALASË, ALBANIEN💶 Preis: €1,775,254📍 Lage: Grüne…
$2,03M
Villa 3 zimmer in Gjilek, Albanien
Villa 3 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Die Villa in Green Coast 1, Palasa, bietet eine große Mischung aus Luxus und Natur, mit ungl…
$1,47M
