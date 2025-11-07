Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Bashkia Rrogozhine, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Lekaj, Albanien
Villa 7 zimmer
Lekaj, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Privathaus zum Verkauf in Shkozet, Durres. Das Haus befindet sich in einer der ruhigsten Ge…
$158,297
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 zimmer in Kryevidh, Albanien
Haus 3 zimmer
Kryevidh, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 517 m²
Etagenzahl 2
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the …
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Bashkia Rrogozhine, Albanien

