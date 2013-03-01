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Дианэст

Belarus, Minsk
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Company Type
Company Type
Real estate agency
On the platform
On the platform
7 years 3 months
Languages
Languages
English, Русский
Website
Website
www.dianest.by
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About the agency

Группа компаний "Дианэст" - один из лидеров рынка недвижимости, более 25 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими стандартами качества.Все наши сотрудники — эксперты рынка, которые помогают клиентам решать жилищные вопросы. Мы качественно и оперативно оказываем полный спектр услуг в сфере недвижимости с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы придерживаемся профессиональной честности, стремимся находить общий язык с клиентами, постоянно повышаем свою квалификацию, что повышает качество наших услуг и создает достойную репутацию агентства.

Services

Выгодная купля-продажа-обмен вашей недвижимости; Комплексная юридическая консультация; Кредитное сопровождение; Соблюдение правил сделки, никаких рисков и судебных разбирательств

Working time
Open now
Currently in the company: 13:39
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Monday
09:00 - 18:00
Tuesday
09:00 - 18:00
Wednesday
09:00 - 18:00
Thursday
09:00 - 18:00
Friday
09:00 - 18:00
Saturday
Day off
Sunday
Day off
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