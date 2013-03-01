About the agency

Группа компаний "Дианэст" - один из лидеров рынка недвижимости, более 25 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими стандартами качества.Все наши сотрудники — эксперты рынка, которые помогают клиентам решать жилищные вопросы. Мы качественно и оперативно оказываем полный спектр услуг в сфере недвижимости с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы придерживаемся профессиональной честности, стремимся находить общий язык с клиентами, постоянно повышаем свою квалификацию, что повышает качество наших услуг и создает достойную репутацию агентства.