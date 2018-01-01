Гражданство

Если простыми словами, гражданством называют правовые отношения между человеком и государством. Подтверждением таких отношений служит паспорт, выдающийся по факту рождения или оформляющийся на других основаниях. Такой документ дает бессрочные привилегии: жить, работать, находиться и свободно перемещаться по территории государства, пользоваться льготами, участвовать в выборах.

Условия, сроки и стоимость получения гражданства варьируются в зависимости от страны и могут меняться ежегодно.

Как иностранцу получить гражданство другого государства

В подавляющем большинстве стран человек, родившийся в другом государстве, может получить ПМЖ , а затем и гражданство пятью способами:

Репатриация — паспорт гражданина выдают в результате воссоединения претендента с членами семьи, являющимися гражданами этой целевой страны.

— паспорт гражданина выдают в результате воссоединения претендента с членами семьи, являющимися гражданами этой целевой страны. Натурализация — статус гражданина выдается человеку, имеющему длительный ПМЖ. Также обязательные условия — успешная сдача экзаменов и соответствие критериям касательно постоянного проживания в государстве.

— статус гражданина выдается человеку, имеющему длительный ПМЖ. Также обязательные условия — успешная сдача экзаменов и соответствие критериям касательно постоянного проживания в государстве. Приобретение недвижимости на определенную сумму (отличается в зависимости от страны).

(отличается в зависимости от страны). Участие в специальных инвестиционных программах от целевого государства. В некоторых из стран, предлагающих этот вариант, такие инвестиции можно вернуть.

от целевого государства. В некоторых из стран, предлагающих этот вариант, такие инвестиции можно вернуть. Официальное бракосочетание с гражданином/-кой целевого государства.

Независимо от выбранного способа получения гражданства, также обязательные требования: отсутствие судимостей, знание языка, правовых и общественных норм целевой страны на должном уровне, сдача тестов. Могут быть и другие требования, все зависит от интересующей вас страны.