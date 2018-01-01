Гражданство
Если простыми словами, гражданством называют правовые отношения между человеком и государством. Подтверждением таких отношений служит паспорт, выдающийся по факту рождения или оформляющийся на других основаниях. Такой документ дает бессрочные привилегии: жить, работать, находиться и свободно перемещаться по территории государства, пользоваться льготами, участвовать в выборах.
Условия, сроки и стоимость получения гражданства варьируются в зависимости от страны и могут меняться ежегодно.
Как иностранцу получить гражданство другого государства
В подавляющем большинстве стран человек, родившийся в другом государстве, может получить , а затем и гражданство пятью способами:
- Репатриация — паспорт гражданина выдают в результате воссоединения претендента с членами семьи, являющимися гражданами этой целевой страны.
- Натурализация — статус гражданина выдается человеку, имеющему длительный ПМЖ. Также обязательные условия — успешная сдача экзаменов и соответствие критериям касательно постоянного проживания в государстве.
- на определенную сумму (отличается в зависимости от страны).
- Участие в специальных инвестиционных программах от целевого государства. В некоторых из стран, предлагающих этот вариант, такие инвестиции можно вернуть.
- Официальное бракосочетание с гражданином/-кой целевого государства.
Независимо от выбранного способа получения гражданства, также обязательные требования: отсутствие судимостей, знание языка, правовых и общественных норм целевой страны на должном уровне, сдача тестов. Могут быть и другие требования, все зависит от интересующей вас страны.