  2. США
  3. Майами
  Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat

Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat

Майами, США
от
$3,873
;
10
ID: 28791
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Trosoban nov, neuseljen duplex stan od 120m2 nalazi se u Tivtu. Odlikuje se privatnošću, otvorenim pogledom na more, svježim vazduhom i dvije velike terase. Ispred zgrade je jedno parking mesto. Stan se nalazi iznad crkve Svetog Antonija, na 4. spratu zgrade bez lifta.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$293,403
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Майами, США
от
$587
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Майами, США
от
$763
Жилой квартал Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Майами, США
от
$82,153
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$704
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Майами, США
от
$3,873
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Показать все Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Майами, США
от
$4,108
For sale one bedroom apartment 104m2 in the Oaza building. The apartment is positioned on the fourth floor in a building that has two elevators and a reception with staff, high ceilings and a large terrace that overlooks the courtyard side of the building. Orientation to the South. Price: 3500€ m2
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Майами, США
от
$166,653
Na sedmom spratu zgrade, prodaje se u cjelosti opremljen stan od 43m2. Orjentisan jugo-istok, stan u sklopu cijene uključuje i garažno mjesto
Жилой квартал Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$163,132
Prodaje se izuzetno lijep dvosoban stan, površine 65m2, sa jedinstvenim izgledom i izvanrednim rasporedom, smješten na fantastičnoj lokaciji, odmah iza Maksim zgrade, pored Hrama. Stan se nalazi na četvrtom spratu (bez lifta) sa visokim potkrovljem, čija je najviša tačka preko 4m, što ovom p…
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
