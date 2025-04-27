Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Рас-эль-Хайма
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на море

Дуплексы с видом на море в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

Дуплекс Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/9
Остров Синия — это захватывающее прибрежное место в Умм-аль-Кувейне, которое станет одним из…
$560,055
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/14
Роскошные апартаменты на берегу моря на острове Аль-Марджан в рассрочку после сдачи проекта …
$1,47 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Business Bay, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 25
Квартиры в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй, в комплексе с водной тематикой Бизнес-Бэй (Busines…
$1,16 млн
Оставить заявку
RCST RCST
Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/20
Квартиры на первой береговой линии на острове Аль-Марджан, рядом с казино Wynn Остров Аль-Ма…
$767,042
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/7
Остров Синийя в Умм-аль-Кувейне — это изысканное место, которое идеально сочетает роскошный …
$591,993
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 24/25
Квартиры в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй, в комплексе с водной тематикой Бизнес-Бэй (Busines…
$1,81 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/9
Остров Синия в Умм-аль-Кувейне быстро становится одной из самых престижных прибрежных локаци…
$507,585
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 3/9
Откройте для себя уникальное сочетание уединения и роскоши на острове Синия — живописном уго…
$1,36 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 1 комната
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/9
Остров Синия, расположенный в эмирате Умм-Аль-Кувейн, представляет собой развивающееся место…
$433,444
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/9
Остров Синия становится новым символом роскошной жизни на побережье в Умм-Аль-Кувейне. Окруж…
$461,960
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/9
Остров Синия, расположенный у побережья Умм-Аль-Кувейна, представляет собой уникальную возмо…
$874,872
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/14
Роскошные апартаменты на берегу моря на острове Аль-Марджан в рассрочку после сдачи проекта …
$617,958
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти