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Жилой комплекс с просторными апартаментами, с местами для работы и отдыха, в экологичном районе Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€242,351
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5
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О комплексе

Socio Towers — жилой комплекс от компании OCTA Properties, состоящий из двух среднеэтажных зданий. Проект оборудован апартаментами с 1 и 2 спальнями. Апартаменты в Socio Towers выполнены в стиле "индастриал": высокие потолки, панорамные окна от пола до потолка, открытая планировка кухни и гостиной и широкие балконы с видами на центр города.

Комплекс также задуман как центр общения для инвесторов, профессионалов, предпринимателей. Здесь много мест для отдыха, работы и общения: лаунж-зоны, рестораны, магазины, библиотека, кинозал, комнаты для встреч и переговоров.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Hills — удобный и экологичный район с развитой инфраструктурой: здесь международные школы, медицинские центры, крупный торговый центр Dubai Hills Mall, большой парк Dubai Hills Park.

В Dubai Hills будут проходить запланированные линии железной дороги Etihad Rail и метро Дубая, что позволит в ближайшем будущем быстро и легко добраться до аэропортов и других эмиратов.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс с просторными апартаментами, с местами для работы и отдыха, в экологичном районе Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€242,351
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Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной, бассейнами, детской площадкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Даунтаун Дубай - 20 минут Дубай Марина - 20 минут Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Elitz 3
Жилой комплекс Elitz 3
Дубай, ОАЭ
от
€303,836
Площадь 71 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Квартира в превосходном комплексе Elitz 3 в районе Jumeirah Village Circle (JVC). В комплексе будут доступны крытый и открытый тренажерные залы, водный тренажерный зал, скалодром, батутная площадка, танцевальная студия, поля для крикета и мини-гольфа, зона для игры в шахматы, площадки для бадминтона и мини-баскетбола, зона со столами для настольного тенниса. В дополнение можно будет пользоваться бассейнами для взрослых и детей, джакузи, беговой дорожкой и спа. Elitz 3 by Danube имеет быстрый доступ к Al Khail Road. Востребованные районы эмирата Business Bay, Downtown Dubai и Dubai Marina находятся в 20 минутах езды, а до Dubai International Airport можно доехать за полчаса. Комплекс предлагает обилие удобств в курортном стиле, при этом рядом расположены развлекательные центры Dubai Miracle Garden и Dubai Butterfly Garden. Средняя рентабельность инвестиций - 7.6% План оплаты: 10% - первоначальный взнос 55%- во время строительства 35%- после завершения Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Многоквартирный жилой дом Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina
Многоквартирный жилой дом Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
Застройщик: Sobha Realty
Комплекс будет состоять из трех башен, которые будут построены в ультрасовременном дизайне с морскими линиями и тщательным вниманием к каждой детали, и будут обращены к Дубай Марине и Персидскому заливу. Как только вы полюбуетесь комплексом, динамичная архитектура заставит вас влюбиться в разработку. На дизайн Sobha Seahavens повлияли роскошные яхты, ветер и море. Квартиры с 1-4 спальнями доступны для покупки среди 67-этажных квартир Tower 1. Кухни будут доставлены полностью меблированными, с сантехникой Miele, мраморными столешницами и твердыми поверхностями. Современная бытовая техника и системы умного дома также будут доступны в Sobha Seahaven. Жителям будут доступны пейзажный бассейн, спортивные площадки, в том числе зона для занятий йогой, аэробикой и скейт-парк, а также оздоровительный клуб, сауна и парные. Допускается размещение с домашними животными, а также услуги парковщика и консьержа.
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