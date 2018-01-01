Жилой комплекс с просторными апартаментами, с местами для работы и отдыха, в экологичном районе Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Socio Towers — жилой комплекс от компании OCTA Properties, состоящий из двух среднеэтажных зданий. Проект оборудован апартаментами с 1 и 2 спальнями. Апартаменты в Socio Towers выполнены в стиле "индастриал": высокие потолки, панорамные окна от пола до потолка, открытая планировка кухни и гостиной и широкие балконы с видами на центр города.

Комплекс также задуман как центр общения для инвесторов, профессионалов, предпринимателей. Здесь много мест для отдыха, работы и общения: лаунж-зоны, рестораны, магазины, библиотека, кинозал, комнаты для встреч и переговоров.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Hills — удобный и экологичный район с развитой инфраструктурой: здесь международные школы, медицинские центры, крупный торговый центр Dubai Hills Mall, большой парк Dubai Hills Park.

В Dubai Hills будут проходить запланированные линии железной дороги Etihad Rail и метро Дубая, что позволит в ближайшем будущем быстро и легко добраться до аэропортов и других эмиратов.