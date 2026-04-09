Квартира в новостройке DOLCE VITA

Локация - Arjan

Окончание строительства - II 2026 г

Dolce Vita выполнен в стиле чарующей архитектуры Европы, представляет собой высотный отель + резиденция с большим количеством удобств от отмеченного наградами бутик-застройщика Vincitore Group. Проект отличается викторианской архитектурой и расположен в престижном районе Arjan. Здание имеет высоту в 16 этажей с эксклюзивными студиями, классическими и премиальными апартаментами с 1 спальней и роскошными апартаментами с 2 спальнями.

Резиденции отличаются просторной планировкой, высокими потолками, материалами премиум-класса и роскошной отделкой, что создает гармоничное сочетание величия и функциональности.

Доступность:

Miracle Garden - 5 мин

Mall of the Emirates - 5 мин

Global Village - 10 мин

Burj Khalifa - 10 мин

Комплекс имеет целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов:

Бассейн

Беговые дорожки

Бутики и магазины

Детская игровая площадка

Детский бассейн

Сауна и джакузи

Зеленые насаждения

Зона барбекю

Игровая комната

Инфинити бассейн

Йога студия

Кафе и рестораны

Кинотеатр

Консьерж-сервис

Охрана и видеонаблюдение

Парковочное место

Парк

Поле для гольфа

Сад

Кальян

В комплексе представлены:

Студии - от 35.3 m2 - от 603 000 AED (165 000$)

1 Bed - от 63.6 m2 - от 995 000 AED (271 000$)

1 Bed Премиум - от 71.5 m2 - от 1 225 000 AED (334 000$)

2 Bed - от - 86.2 m2 - от 1 425 000 AED (339 000$)

Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества:

Оплата 100% + 4%DLD (налог)

Бонус: ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!!

Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты!

II. Рассрочка до окончания строительства проекта

30% + 4% DLD (налог) - первый взнос

30% - через 5 месяцев

30% - через 10 месяцев

10% - на момент сдачи проекта

Бонус: гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта + клиент освобождается от оплаты service charge (плата за обслуживание комплекса) на 3 года.

Рассрочка на 5 лет (2 года после сдачи)

20% + 4% DLD (налог) - первый взнос

1% - ежемесячно в течение 36 месяцев

5% - через 5 месяцев

5% - через 10 месяцев

5% - через 15 месяцев

5% - на момент сдачи проекта

1% - ежемесячно 24 месяца после завершения строительства

Стандартный (лояльный) план оплаты

20% + 4% DLD (налог) - первый взнос

10% - через 6 месяцев

10% - через 12 месяцев

10% - через 18 месяцев

50% на момент сдачи проекта