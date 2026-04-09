Квартира в новостройке DOLCE VITA

Локация - Arjan
Окончание строительства - II 2026 г
Dolce Vita выполнен в стиле чарующей архитектуры Европы, представляет собой высотный отель + резиденция с большим количеством удобств от отмеченного наградами бутик-застройщика Vincitore Group. Проект отличается викторианской архитектурой и расположен в престижном районе Arjan. Здание имеет высоту в 16 этажей с эксклюзивными студиями, классическими и премиальными апартаментами с 1 спальней и роскошными апартаментами с 2 спальнями.
Резиденции отличаются просторной планировкой, высокими потолками, материалами премиум-класса и роскошной отделкой, что создает гармоничное сочетание величия и функциональности.
Доступность:
Miracle Garden - 5 мин
Mall of the Emirates - 5 мин
Global Village - 10 мин
Burj Khalifa - 10 мин
Комплекс имеет целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов:
В комплексе представлены:
Студии - от 35.3 m2 - от 603 000 AED (165 000$)
1 Bed - от 63.6 m2 - от 995 000 AED (271 000$)
1 Bed Премиум - от 71.5 m2 - от 1 225 000 AED (334 000$)
2 Bed - от - 86.2 m2 - от 1 425 000 AED (339 000$)
Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества:
Бонус: ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!!
Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты!
II. Рассрочка до окончания строительства проекта
30% + 4% DLD (налог) - первый взнос
30% - через 5 месяцев
30% - через 10 месяцев
10% - на момент сдачи проекта
Бонус: гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта + клиент освобождается от оплаты service charge (плата за обслуживание комплекса) на 3 года.
20% + 4% DLD (налог) - первый взнос
1% - ежемесячно в течение 36 месяцев
5% - через 5 месяцев
5% - через 10 месяцев
5% - через 15 месяцев
5% - на момент сдачи проекта
1% - ежемесячно 24 месяца после завершения строительства
20% + 4% DLD (налог) - первый взнос
10% - через 6 месяцев
10% - через 12 месяцев
10% - через 18 месяцев
50% на момент сдачи проекта