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Квартира в новостройке DOLCE VITA

Дубай, ОАЭ
от
$165,000
;
26
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ID: 4078
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Локация - Arjan

Окончание строительства - II 2026 г

Dolce Vita  выполнен в стиле чарующей архитектуры Европы, представляет собой высотный  отель + резиденция с большим количеством удобств  от отмеченного наградами бутик-застройщика Vincitore Group. Проект отличается викторианской архитектурой и расположен в престижном районе Arjan. Здание имеет высоту в 16 этажей с эксклюзивными студиями, классическими и премиальными апартаментами с 1 спальней и роскошными апартаментами с 2 спальнями.

 

Резиденции отличаются просторной планировкой, высокими потолками, материалами премиум-класса и роскошной отделкой, что создает гармоничное сочетание величия и функциональности.

Доступность:

Miracle Garden - 5 мин

Mall of the Emirates - 5 мин

Global Village - 10 мин

Burj Khalifa - 10 мин

 

Комплекс имеет целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов:

  • Бассейн
  • Беговые дорожки
  • Бутики и магазины
  • Детская игровая площадка
  • Детский бассейн
  • Сауна и джакузи
  • Зеленые насаждения
  • Зона барбекю
  • Игровая комната
  • Инфинити бассейн
  • Йога студия
  • Кафе и рестораны
  • Кинотеатр
  • Консьерж-сервис
  • Охрана и видеонаблюдение
  • Парковочное место
  • Парк
  • Поле для гольфа
  • Сад
  • Кальян

 

В комплексе представлены:

Студии - от 35.3 m2 - от 603 000 AED (165 000$)

1 Bed -  от 63.6 m2 - от 995 000 AED  (271 000$)

1 Bed Премиум - от 71.5 m2 - от 1 225 000 AED (334 000$)

2 Bed -  от - 86.2 m2 - от 1 425 000 AED (339 000$)

 

Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества:

  1. Оплата 100% + 4%DLD (налог)

Бонус: ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!!   

Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты!

 

   II.    Рассрочка до окончания строительства проекта

30% + 4% DLD (налог)  - первый взнос

30%  - через 5 месяцев

30% - через 10 месяцев

10%  - на момент сдачи проекта

Бонус: гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта + клиент освобождается от оплаты service charge (плата за обслуживание комплекса) на 3 года.

 

  1. Рассрочка на 5 лет (2 года после сдачи)

20% + 4% DLD (налог) - первый взнос

1% - ежемесячно в течение 36 месяцев

5% - через 5 месяцев

5% - через 10 месяцев

5% - через 15 месяцев

5%  - на момент сдачи проекта

1% -  ежемесячно 24 месяца после завершения строительства

 

  1. Стандартный (лояльный) план оплаты

20% + 4% DLD (налог)  - первый взнос

10% - через 6 месяцев

10% - через 12 месяцев

10% - через 18 месяцев

50% на момент сдачи проекта

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 63.6
Цена за м², USD 4,261
Цена квартиры, USD 271,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 86.2
Цена за м², USD 3,933
Цена квартиры, USD 339,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 35.3
Цена за м², USD 4,674
Цена квартиры, USD 165,000

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки

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Квартира в новостройке DOLCE VITA
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