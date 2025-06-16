  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%

Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%

Дубай, ОАЭ
от
$205,000
;
17
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32594
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Откройте для себя "Mi Casa" от London Gate — эксклюзивный проект на этапе предпродажи в оживленном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Этот впечатляющий комплекс предлагает современные студии по цене от 750 000 AED, однокомнатные квартиры — от 1,2 миллиона AED и просторные двухкомнатные варианты — от 1,9 миллиона AED.

Разработанный как для мудрых инвесторов, так и для будущих владельцев жилья, Mi Casa предлагает уникальную платежную схему 30/70, которая делает покупку доступнее. Расположенный в перспективном районе с высоким потенциалом доходности от аренды, этот проект представляет собой отличную возможность для долгосрочного роста капитала.

Не упустите свой шанс — зарегистрируйтесь заранее, чтобы гарантировать лучшие квартиры и цены. Скоро старт продаж! Mi Casa объединяет стильный комфорт жизни с привлекательными инвестиционными перспективами.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Дубай, ОАЭ
от
$517,500
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов DGM Vision с бассейнами, детским садом и панорамными видами, Jumeirah Garden City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$474,253
Жилой комплекс Современные таунхаусы в новом комплексе Silva, район Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,71 млн
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$406,278
Жилой комплекс Beach Walk 3
Дубай, ОАЭ
от
$493,151
Вы просматриваете
Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%
Дубай, ОАЭ
от
$205,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,78 млн
Резиденция располагает зоной для йоги на открытом воздухе, садами, игровой зоной, бассейнами, спа-зоной, фитнес-центром. Окончание строительства - 1 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Пальма Джумейра - 25 минут Бурдж-Аль-Араб - 25 минут Международный аэропорт - 20 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,54 млн
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город и парковочными местами. Резиденция располагает 2-километровой лагуной и ухоженной набережной, зонами отдыха, библиотекой и коворкингом, парковкой, тремя бассейнами, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнатой, студией йоги, сауной…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills
Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills
Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills
Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills
Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills
Показать все Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills
Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills
Дубай, ОАЭ
от
$257,309
Комплекс расположен среди качающихся пальм и потрясающих видов на район DAMAC Hills. В этом замечательном месте находится знаменитый международный гольф-клуб Трампа в Дубае, а также обширный парк площадью почти 4 миллиона квадратных футов. Это обширное зеленое пространство представляет собой…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации