Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%

Откройте для себя "Mi Casa" от London Gate — эксклюзивный проект на этапе предпродажи в оживленном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Этот впечатляющий комплекс предлагает современные студии по цене от 750 000 AED, однокомнатные квартиры — от 1,2 миллиона AED и просторные двухкомнатные варианты — от 1,9 миллиона AED.

Разработанный как для мудрых инвесторов, так и для будущих владельцев жилья, Mi Casa предлагает уникальную платежную схему 30/70, которая делает покупку доступнее. Расположенный в перспективном районе с высоким потенциалом доходности от аренды, этот проект представляет собой отличную возможность для долгосрочного роста капитала.

Не упустите свой шанс — зарегистрируйтесь заранее, чтобы гарантировать лучшие квартиры и цены. Скоро старт продаж! Mi Casa объединяет стильный комфорт жизни с привлекательными инвестиционными перспективами.