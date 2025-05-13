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  3. Жилой комплекс Новый комплекс вилл Park Gate 2 с детскими площадками и общественными пространствами рядом с полем для гольфа, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс вилл Park Gate 2 с детскими площадками и общественными пространствами рядом с полем для гольфа, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$3,82 млн
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8
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ID: 26208
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In CRM: 2454970
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Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Park Gate 2 — комплекс вилл среди природы и городской динамики, расположенный в самом сердце престижного района Dubai Hills Estate. Уникальный жилой проект от всемирно известного застройщика Emaar Properties идеально объединяет современную архитектуру, высококлассные удобства и непревзойденное расположение. Виллы с 4-5 спальнями предлагают просторные балконы, террасы на крыше и потрясающие виды на пышные парковые зоны и зеленые ландшафты. Панорамные окна от пола до потолка наполняют дома естественным светом, а нейтральная цветовая палитра интерьеров с использованием натуральных текстур создает атмосферу спокойствия и уюта.

Жители комплекса смогут наслаждаться спортивными удобствами, включая тренажёрный зал, падел-корт и стол для настольного тенниса. Для полноценного отдыха предусмотрены просторные бассейны, зоны для барбекю, площадки для детей и уютные общественные пространства для встреч с соседями и родными. Виллы Park Gate 2 созданы для тех, кто ценит гармонию природы и городской жизни, ищет простор, стиль и качество.

Удобства:

  • Частный бассейн
  • Фитнес-центр
  • Падел-корт и настольный теннис
  • Детские игровые площадки
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Park Gate 2 находится у самого въезда в Dubai Hills Estate и обеспечивает прямой выезд на скоростную трассу Al Khail Road, откуда всего за несколько минут можно добраться до центра Дубая, Dubai Marina и всех ключевых деловых и туристических кластеров. Это место не только привлекает внимание эстетикой и удобством, но и является отличной возможностью для инвестиций: район динамично развивается, а недвижимость от Emaar славится стабильным ростом стоимости и высоким спросом.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл Park Gate 2 с детскими площадками и общественными пространствами рядом с полем для гольфа, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,82 млн
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