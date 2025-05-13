Жилой комплекс Новый комплекс вилл Park Gate 2 с детскими площадками и общественными пространствами рядом с полем для гольфа, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Park Gate 2 — комплекс вилл среди природы и городской динамики, расположенный в самом сердце престижного района Dubai Hills Estate. Уникальный жилой проект от всемирно известного застройщика Emaar Properties идеально объединяет современную архитектуру, высококлассные удобства и непревзойденное расположение. Виллы с 4-5 спальнями предлагают просторные балконы, террасы на крыше и потрясающие виды на пышные парковые зоны и зеленые ландшафты. Панорамные окна от пола до потолка наполняют дома естественным светом, а нейтральная цветовая палитра интерьеров с использованием натуральных текстур создает атмосферу спокойствия и уюта.

Жители комплекса смогут наслаждаться спортивными удобствами, включая тренажёрный зал, падел-корт и стол для настольного тенниса. Для полноценного отдыха предусмотрены просторные бассейны, зоны для барбекю, площадки для детей и уютные общественные пространства для встреч с соседями и родными. Виллы Park Gate 2 созданы для тех, кто ценит гармонию природы и городской жизни, ищет простор, стиль и качество.

Удобства:

Частный бассейн

Фитнес-центр

Падел-корт и настольный теннис

Детские игровые площадки

Зона барбекю

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Park Gate 2 находится у самого въезда в Dubai Hills Estate и обеспечивает прямой выезд на скоростную трассу Al Khail Road, откуда всего за несколько минут можно добраться до центра Дубая, Dubai Marina и всех ключевых деловых и туристических кластеров. Это место не только привлекает внимание эстетикой и удобством, но и является отличной возможностью для инвестиций: район динамично развивается, а недвижимость от Emaar славится стабильным ростом стоимости и высоким спросом.