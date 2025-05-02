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Жилой комплекс Новая резиденция SOL Levante с бассейном, коворкингом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$201,762
14.04.2025
$200,516
13.04.2025
$200,634
12.04.2025
$201,383
11.04.2025
$205,934
10.04.2025
$206,773
09.04.2025
$207,813
08.04.2025
$207,683
06.04.2025
$207,804
05.04.2025
$205,911
04.04.2025
$208,664
03.04.2025
$210,978
02.04.2025
$210,534
01.04.2025
$210,057
30.03.2025
$209,412
29.03.2025
$210,978
28.03.2025
$211,748
27.03.2025
$211,006
26.03.2025
$210,874
25.03.2025
$210,154
24.03.2025
$209,442
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18
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25206
ID новостройки на Realting
In CRM: 2430428
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Sol Levante by Sol — это жилой комплекс, в котором архитектура вдохновлена движением солнца. Свет и тень играют ключевую роль в его дизайне, создавая атмосферу уюта, гармонии и свободы. Просторные террасы и панорамные окна наполняют интерьеры естественным светом, размывая границы между домом и окружающим миром. Каждая деталь здесь продумана, чтобы подарить ощущение бесконечного простора, комфорта и умиротворения, позволяя наслаждаться красотой природы и динамикой города.

Инновационный подиум и продуманные удобства — визитной карточкой комплекса стал уникальный многофункциональный подиум, объединяющий лаундж-зоны, бассейны, тренажёрные залы и зелёные пространства. Здесь можно расслабиться после насыщенного дня, провести время с семьёй или устроить встречу с друзьями, наслаждаясь панорамными видами.

Удобства:

  • Зона для коворкинга
  • Йога-студия
  • Мини-гольф
  • Джакузи
  • Просторная зона BBQ и лаунж

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка

10% при бронировании

10% + 4% DLD в течение 30 дней

30% во время строительства

50% при передаче

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости

Идеальные виды и расположение — комплекс предлагает захватывающие панорамы на переливающиеся воды Персидского залива, легендарный остров Bluewaters Island и роскошный городской пейзаж Dubai Marina. Здесь городская энергия встречается с морской свежестью, создавая идеальное пространство для жизни, работы и отдыха. Благодаря удобному расположению, жители Sol Levante могут легко добраться до ключевых достопримечательностей, элитных ресторанов, торговых центров и прогулочных зон на набережной.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция SOL Levante с бассейном, коворкингом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$201,762
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Агентство
DDA Real Estate
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