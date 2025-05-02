Жилой комплекс Новая резиденция SOL Levante с бассейном, коворкингом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ

Sol Levante by Sol — это жилой комплекс, в котором архитектура вдохновлена движением солнца. Свет и тень играют ключевую роль в его дизайне, создавая атмосферу уюта, гармонии и свободы. Просторные террасы и панорамные окна наполняют интерьеры естественным светом, размывая границы между домом и окружающим миром. Каждая деталь здесь продумана, чтобы подарить ощущение бесконечного простора, комфорта и умиротворения, позволяя наслаждаться красотой природы и динамикой города.

Инновационный подиум и продуманные удобства — визитной карточкой комплекса стал уникальный многофункциональный подиум, объединяющий лаундж-зоны, бассейны, тренажёрные залы и зелёные пространства. Здесь можно расслабиться после насыщенного дня, провести время с семьёй или устроить встречу с друзьями, наслаждаясь панорамными видами.

Удобства:

Зона для коворкинга

Йога-студия

Мини-гольф

Джакузи

Просторная зона BBQ и лаунж

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка

10% при бронировании

10% + 4% DLD в течение 30 дней

30% во время строительства

50% при передаче

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости

Идеальные виды и расположение — комплекс предлагает захватывающие панорамы на переливающиеся воды Персидского залива, легендарный остров Bluewaters Island и роскошный городской пейзаж Dubai Marina. Здесь городская энергия встречается с морской свежестью, создавая идеальное пространство для жизни, работы и отдыха. Благодаря удобному расположению, жители Sol Levante могут легко добраться до ключевых достопримечательностей, элитных ресторанов, торговых центров и прогулочных зон на набережной.