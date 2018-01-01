Новый премиальный жилой комплекс LIV Waterside Brokers! Доходность от сдачи в аренду - от 6,7% в $! Хороший вариант для жизни и инвестиций! Предоставим каталог инвестора! Апартаменты предлагаются с мебелью и без! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 3 кв. 2025 г.
Удобства: открытый бассейн с кабинками и просторным баром, несколько лаунжей, фитнес-центр, студия йоги и площадки для занятий на улице, спа, соляная пещера, сауна, бассейн с холодной водой, контрастный душ и пр.
Расположение:
LIV Waterside находится рядом с Al Marsa Street и в непосредственной близости от магистрали Sheikh Zayed Road. По центральной трассе эмирата вы сможете попасть в любой район Дубая.
5–15 минут - Palm Jumeirah, The Els Golf Club, Ain Dubai.
25–30 минут - Международный аэропорт Дубая (DXB), Downtown Dubai, заповедник Ras Al Khor.
План оплаты:
40 - на стадии строительства
60 % - по завершении в сентябре 2025.
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