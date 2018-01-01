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LIV Waterside Brokers

Дубай, ОАЭ
от
€641,942
;
18
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О комплексе

Новый премиальный жилой комплекс LIV Waterside Brokers! Доходность от сдачи в аренду - от 6,7% в $! Хороший вариант для жизни и инвестиций! Предоставим каталог инвестора! Апартаменты предлагаются с мебелью и без! Рассрочка 0%!

Срок сдачи - 3 кв. 2025 г.

Удобства: открытый бассейн с кабинками и просторным баром, несколько лаунжей, фитнес-центр, студия йоги и площадки для занятий на улице, спа, соляная пещера, сауна, бассейн с холодной водой, контрастный душ и пр.

Расположение:
LIV Waterside находится рядом с Al Marsa Street и в непосредственной близости от магистрали Sheikh Zayed Road. По центральной трассе эмирата вы сможете попасть в любой район Дубая.
5–15 минут - Palm Jumeirah, The Els Golf Club, Ain Dubai.
25–30 минут - Международный аэропорт Дубая (DXB), Downtown Dubai, заповедник Ras Al Khor.

План оплаты:
40 - на стадии строительства
60 % - по завершении в сентябре 2025.

Пишите или звоните, организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
24
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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LIV Waterside Brokers
Дубай, ОАЭ
от
€641,942
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Роскошная квартира в уникальном проекте Golf Views в районе Dubai Sports City. Квартира оснащена бытовой техникой! Комплекс оснащен удобствами: бассейн, тренажерный зал, сауна, хаммам, симулятор гольфа, баскетбольная площадка, беговая дорожка, кинотеатр под открытым небом, автостоянка, пункты зарядки электромобилей, смотритель. Проект расположен в Dubai Sports City, известном полем для гольфа The Els Club. До центра города,пляжей Дубая от резиденции можно добраться менее чем за 20 минут. Рядом с резиденцией уже работают многочисленные школы, торговые центры и рестораны. Застройщик предложит вам особенно привлекательную беспроцентную схему оплаты. План оплаты: 20 % - первоначальный взнос 50 % - в течение 1,5 лет 30 % - по 0.5 % в месяц до полной выплаты. Завершение работ запланировано на июль 2026 года. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 2BR | Holland Gardens | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Holland Gardens | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€254,000
Год сдачи 2025
Royal BIP Real Estate Brokers is excited to off its clients amazing 2 bedroom apartment, located in Town Square, known as Holland Gardens by Nshama Payment Plan; Down Payment – 10% During Construction – 40% On Handover – 50% Amenities & Facilities; 2 Bedroom 2 Bath Unfurnished BUA; 1,006 Sqft Laundry space Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Tennis court Cycling, Running & Joggin track School Fitness centre Sports court Garden Yoga & Meditation Supermarket & Shopping area Spa & Sauna room For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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Агентство
TRANIO
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