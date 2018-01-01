LIV Waterside Brokers

Дубай, ОАЭ

Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Роскошная квартира в уникальном проекте Golf Views в районе Dubai Sports City. Квартира оснащена бытовой техникой! Комплекс оснащен удобствами: бассейн, тренажерный зал, сауна, хаммам, симулятор гольфа, баскетбольная площадка, беговая дорожка, кинотеатр под открытым небом, автостоянка, пункты зарядки электромобилей, смотритель. Проект расположен в Dubai Sports City, известном полем для гольфа The Els Club. До центра города,пляжей Дубая от резиденции можно добраться менее чем за 20 минут. Рядом с резиденцией уже работают многочисленные школы, торговые центры и рестораны. Застройщик предложит вам особенно привлекательную беспроцентную схему оплаты. План оплаты: 20 % - первоначальный взнос 50 % - в течение 1,5 лет 30 % - по 0.5 % в месяц до полной выплаты. Завершение работ запланировано на июль 2026 года. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!