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Жилой комплекс Новый проект Tavora Residences с бассейном, тренажерным залом и зонами отдыха, International City (Warsan 4), Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$132,921
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14
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ID: 26440
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In CRM: 2461540
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Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Tavora Residences — современный проект, настоящее воплощение комфорта, стиля и перспективных инвестиций.

Комплекс представляет собой малоэтажное здание. Высокие стандарты строительства гарантируют долговечность и комфорт проживания, а выгодное расположение и уникальные планировки откроют широкие возможности для получения дохода от аренды. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-2 спальнями.

Внутри комплекса вас ждут прекрасные условия для отдыха и активного образа жизни. Можно освежиться в бассейне и насладиться солнечными лучами на уютной террасе, а для любителей спорта предусмотрен полностью оборудованный тренажерный зал. Для тех, кто ищет гармонию и внутреннее равновесие, есть специально оборудованная студия йоги. Вечерами можно собраться в зоне барбекю и насладиться общением с близкими и друзьями, а озелененные лаунж-зоны создают атмосферу спокойствия и уединения. Для семейных людей и тех, кто ценит комфорт, предусмотрены отдельные пространства для общения и отдыха.

Этот проект обладает многочисленными преимуществами, делающими его особенно привлекательным для инвесторов и тех, кто ищет комфортное место для жизни. Низкий порог входа открывает двери широкому кругу покупателей, а максимально выгодные цены за квадратный метр позволяют инвестировать с минимальными затратами и получать высокий доход. Качественная отделка и надежное строительство обеспечивают долговечность, безопасность и комфорт.

Удобства:

  • Бассейн и солнечная терраса
  • Полностью оборудованный тренажёрный зал
  • Йога-студия для физического и ментального баланса
  • Зона BBQ
  • Озеленённые лаунж-зоны
  • Семейные пространства для общения

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка: 40/60

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты (встроенные шкафы, туалетные комнаты и кухня под ключ)

Расположение и объекты поблизости

Расположенный всего в 16 минутах езды от знаменитого Downtown Dubai, Dubai Mall и величественного Burj Khalifa, комплекс идеально сочетает удобство городской жизни с домашним уютом. Ближайшая станция метро находится всего в 10 минутах, что обеспечивает быстрый и комфортный доступ к ключевым районам города.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект Tavora Residences с бассейном, тренажерным залом и зонами отдыха, International City (Warsan 4), Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$132,921
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