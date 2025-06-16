Жилой комплекс Новый проект Tavora Residences с бассейном, тренажерным залом и зонами отдыха, International City (Warsan 4), Дубай, ОАЭ

Tavora Residences — современный проект, настоящее воплощение комфорта, стиля и перспективных инвестиций.

Комплекс представляет собой малоэтажное здание. Высокие стандарты строительства гарантируют долговечность и комфорт проживания, а выгодное расположение и уникальные планировки откроют широкие возможности для получения дохода от аренды. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-2 спальнями.

Внутри комплекса вас ждут прекрасные условия для отдыха и активного образа жизни. Можно освежиться в бассейне и насладиться солнечными лучами на уютной террасе, а для любителей спорта предусмотрен полностью оборудованный тренажерный зал. Для тех, кто ищет гармонию и внутреннее равновесие, есть специально оборудованная студия йоги. Вечерами можно собраться в зоне барбекю и насладиться общением с близкими и друзьями, а озелененные лаунж-зоны создают атмосферу спокойствия и уединения. Для семейных людей и тех, кто ценит комфорт, предусмотрены отдельные пространства для общения и отдыха.

Этот проект обладает многочисленными преимуществами, делающими его особенно привлекательным для инвесторов и тех, кто ищет комфортное место для жизни. Низкий порог входа открывает двери широкому кругу покупателей, а максимально выгодные цены за квадратный метр позволяют инвестировать с минимальными затратами и получать высокий доход. Качественная отделка и надежное строительство обеспечивают долговечность, безопасность и комфорт.

Удобства:

Бассейн и солнечная терраса

Полностью оборудованный тренажёрный зал

Йога-студия для физического и ментального баланса

Зона BBQ

Озеленённые лаунж-зоны

Семейные пространства для общения

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка: 40/60

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты (встроенные шкафы, туалетные комнаты и кухня под ключ)

Расположение и объекты поблизости

Расположенный всего в 16 минутах езды от знаменитого Downtown Dubai, Dubai Mall и величественного Burj Khalifa, комплекс идеально сочетает удобство городской жизни с домашним уютом. Ближайшая станция метро находится всего в 10 минутах, что обеспечивает быстрый и комфортный доступ к ключевым районам города.