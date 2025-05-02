Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Resorts 2, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ

Samana Resorts 2 — уникальный жилой проект, расположенный в самом сердце оживленного района Dubai Production City. Здесь представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, продуманные до мелочей для создания уюта и комфорта. Частичная меблировка гармонично сочетает готовность к проживанию и возможность оформить интерьер по своему вкусу. Просторные апартаменты с панорамными окнами наполняются солнечным светом, а для любителей приватности предусмотрены резиденции с собственными бассейнами, идеально подходящие для отдыха.

Жители могут наслаждаться спокойствием и гармонией, отдыхая у инфинити-бассейна, прогуливаясь в зеленых садах или расслабляясь в уютных лаунж-зонах. Для активного образа жизни доступны современные фитнес-центры, беговые дорожки среди живописных пейзажей, сауна и спа-центр. Открытый кинотеатр под звездным небом станет любимым местом для семейных вечеров и встреч с друзьями, а для детей предусмотрена безопасная игровая площадка. Просторная зона для барбекю идеально подойдет для вечеринок и встреч на свежем воздухе. Услуги консьержа 24/7 обеспечивают максимальный комфорт и готовность помочь с любыми задачами.

Удобства:

Частный бассейн в каждой квартире

Услуги консьержа 24/7

Большое количество зеленых насаждений

Большая терраса у бассейна и джакузи

Открытый кинотеатр

Детская игровая площадка

Фитнес-центр

Зона барбекю

Детский бассейн

⁠Баня и сауна

Беговая дорожка

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка: 70/30 (на 5 лет после передачи, 0,5% ежемесячно)

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Расположенный рядом с улицей Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Dubai Production City предлагает вам сочетание жилой и коммерческой недвижимости. Отсюда легко добраться до всех главных достопримечательностей города.