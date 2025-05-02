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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Resorts 2, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$182,047
14.04.2025
$180,923
13.04.2025
$181,029
12.04.2025
$181,705
11.04.2025
$185,811
10.04.2025
$186,569
09.04.2025
$187,506
08.04.2025
$187,390
06.04.2025
$187,500
05.04.2025
$185,791
04.04.2025
$188,275
03.04.2025
$190,363
02.04.2025
$189,961
01.04.2025
$189,533
30.03.2025
$188,949
29.03.2025
$190,362
28.03.2025
$191,058
27.03.2025
$190,388
26.03.2025
$190,269
25.03.2025
$189,619
24.03.2025
$188,977
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11
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Описание Описание
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ID: 24870
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419674
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Samana Resorts 2 — уникальный жилой проект, расположенный в самом сердце оживленного района Dubai Production City. Здесь представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, продуманные до мелочей для создания уюта и комфорта. Частичная меблировка гармонично сочетает готовность к проживанию и возможность оформить интерьер по своему вкусу. Просторные апартаменты с панорамными окнами наполняются солнечным светом, а для любителей приватности предусмотрены резиденции с собственными бассейнами, идеально подходящие для отдыха.

Жители могут наслаждаться спокойствием и гармонией, отдыхая у инфинити-бассейна, прогуливаясь в зеленых садах или расслабляясь в уютных лаунж-зонах. Для активного образа жизни доступны современные фитнес-центры, беговые дорожки среди живописных пейзажей, сауна и спа-центр. Открытый кинотеатр под звездным небом станет любимым местом для семейных вечеров и встреч с друзьями, а для детей предусмотрена безопасная игровая площадка. Просторная зона для барбекю идеально подойдет для вечеринок и встреч на свежем воздухе. Услуги консьержа 24/7 обеспечивают максимальный комфорт и готовность помочь с любыми задачами.

Удобства:

  • Частный бассейн в каждой квартире
  • Услуги консьержа 24/7
  • Большое количество зеленых насаждений
  • Большая терраса у бассейна и джакузи
  • Открытый кинотеатр
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр
  • Зона барбекю
  • Детский бассейн
  • ⁠Баня и сауна
  • Беговая дорожка

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка: 70/30 (на 5 лет после передачи, 0,5% ежемесячно)

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Расположенный рядом с улицей Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Dubai Production City предлагает вам сочетание жилой и коммерческой недвижимости. Отсюда легко добраться до всех главных достопримечательностей города.

  • Детский сад - 3-5 минут
  • Поля для гольфа - 10-15 минут
  • Британская школа - 15-20 минут
  • Дубай Марина - 15-20 минут
  • Global Village - 20-25 минут
  • Пальма Джумейра - 20-25 минут
  • Бурдж Халифа - 25-30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Resorts 2, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$182,047
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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