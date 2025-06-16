  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.

Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$533,695
BTC
6.3481958
ETH
332.7360820
USDT
527 655.9773394
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
Оставить заявку
ID: 33347
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island

Fashion TV Acacia - грациозно возвышается на престижном берегу острова Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме. Этот архитектурный шедевр, спроектированный всемирно известной компанией Conin International, гармонично сочетает в себе природные элементы и утонченное искусство.

Ключевые особенности проекта

  • Цена: от 1.96 млн. AED до 13.39 млн. AED
  • Площадь: от 55 м2 до 523 м2
  • Локация: остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма
  • Типы жилья:
    • апартаменты с 1–3 спальнями
    • пентхаусы с 4 спальнями
  • Состояние квартир: полностью меблированы
  • Сдача объекта: 4 квартал 2027 года

План оплаты 50/50:

Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: 4 квартал 2027 года

  • 10 % — при бронировании
  • 40 % — в процессе строительства
  • 50 % — по завершении строительства

Форма оплаты:

  • Банковские переводы
  • Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
  • Принимаем наличные в России - Рубли, Евро, Доллары

Инфраструктура и удобства
Резиденты Fashion TV Acacia получают доступ к:

  • пышные зеленые ландшафты
  • пешеходные дорожки
  • зоны для отдыха и барбекю
  • детские игровые площадки
  • ультрасовременный тренажерный зал
  • расслабляющая паровая баня и сауна
  • взрослый и детский бассейны
  • другим премиальным удобствам комплекса

Расположение и транспортная доступность
Комплекс находится в удобной локации относительно ключевых объектов:

  • Бульвар острова Аль-Марджан - 5 минут
  • Курорт Wynn - 8 минут
  • Умм-эль-Кувейн - 10 минут
  • Торговый центр Al Hamra - 10 минут
  • Деревня Аль-Хамра - 15 минут
  • Международный аэропорт Рас-эль-Хайма - 30 минут
  • Международного аэропорта Дубая (DXB) - 55 минут

Почему стоит выбрать Fashion TV Acacia?

  • Готовый продукт: полностью меблированное жильё — можно заселяться или сдавать сразу после сдачи.
  • Инвестиционная привлекательность: престижная локация на острове Al Marjan Island гарантирует рост стоимости.
  • Развитая инфраструктура: спа, фитнес, детские зоны и другие удобства в комплексе.
  • Удобная логистика: близость к аэропортам и торговым центрам.
  • Эстетика и комфорт: живописные прибрежные пейзажи и премиальное качество строительства.

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс Harrisoni Villas La Mer с бассейном и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа, La Mer, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$29,79 млн
Жилой комплекс Florea Vista
Дубай, ОАЭ
от
$163,014
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на берегу моря Amali Islands с панорамным видом и вертолетной площадкой на воде, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$21,48 млн
Многоквартирный жилой дом EMAAR Beachfront
Дубай, ОАЭ
от
$1,16 млн
Жилой комплекс Bluewaters Bay
Дубай, ОАЭ
от
$13,95 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$533,695
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Porto View на берегу моря с бассейном, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Porto View на берегу моря с бассейном, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Porto View на берегу моря с бассейном, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Porto View на берегу моря с бассейном, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Porto View на берегу моря с бассейном, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Porto View на берегу моря с бассейном, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Porto View на берегу моря с бассейном, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$864,799
Добро пожаловать в Porto View — ваше идеальное убежище элегантности и спокойствия, расположенное в живописном районе Rashid Yachts & Marina. В Porto View вы погружаетесь в образ жизни, который столь же яркий, как сам Дубай, и столь же умиротворяющий, как волны моря. К приобретению доступны а…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Beverly Park
Жилой комплекс Beverly Park
Дубай, ОАЭ
от
$170,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Wadi Al Safa 5 — это скрытая жемчужина в сердце Дубая, предлагающая идеальное сочетание современности и спокойствия. Этот быстро развивающийся район привлекает жителей удобным расположением, зелеными зонами и семейной атмосферой. Близость к ключевым магистралям и развлекательным центрам дела…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Жилой комплекс Новая резиденция Sonate Residence с бассейнами, зоной отдыха и коворкингом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Sonate Residence с бассейнами, зоной отдыха и коворкингом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Sonate Residence с бассейнами, зоной отдыха и коворкингом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Sonate Residence с бассейнами, зоной отдыха и коворкингом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Sonate Residence с бассейнами, зоной отдыха и коворкингом, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$343,562
Резиденция располагает магазинами, зоной отдыха, детской площадкой и бассейном, инфинити-бассейном, беседками, беговыми дорожками, теннисным кортом, садами, коворкингом, фитнес-центром, парной и сауной, кинотеатром под открытым небом. Окончание строительства - 1 квартал 2027 года. Удобства …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации