Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.

Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island

Fashion TV Acacia - грациозно возвышается на престижном берегу острова Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме. Этот архитектурный шедевр, спроектированный всемирно известной компанией Conin International, гармонично сочетает в себе природные элементы и утонченное искусство.

Ключевые особенности проекта

Цена: от 1.96 млн. AED до 13.39 млн. AED

от 1.96 млн. AED до 13.39 млн. AED Площадь: от 55 м2 до 523 м2

от 55 м2 до 523 м2 Локация: остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма

остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма Типы жилья: апартаменты с 1–3 спальнями пентхаусы с 4 спальнями

Состояние квартир: полностью меблированы

полностью меблированы Сдача объекта: 4 квартал 2027 года

План оплаты 50/50:

Первый взнос: 20%

Без% рассрочка: 4 квартал 2027 года

10 % — при бронировании

40 % — в процессе строительства

50 % — по завершении строительства

Форма оплаты:

Банковские переводы

Криптовалюта - USDT, BTC, ETH

Принимаем наличные в России - Рубли, Евро, Доллары

Инфраструктура и удобства

Резиденты Fashion TV Acacia получают доступ к:

пышные зеленые ландшафты

пешеходные дорожки

зоны для отдыха и барбекю

детские игровые площадки

ультрасовременный тренажерный зал

расслабляющая паровая баня и сауна

взрослый и детский бассейны

другим премиальным удобствам комплекса

Расположение и транспортная доступность

Комплекс находится в удобной локации относительно ключевых объектов:

Бульвар острова Аль-Марджан - 5 минут

Курорт Wynn - 8 минут

Умм-эль-Кувейн - 10 минут

Торговый центр Al Hamra - 10 минут

Деревня Аль-Хамра - 15 минут

Международный аэропорт Рас-эль-Хайма - 30 минут

Международного аэропорта Дубая (DXB) - 55 минут

Почему стоит выбрать Fashion TV Acacia?