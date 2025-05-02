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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с прямым выходом к пляжу и пляжным клубом в районе Dubailand, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$197,261
14.04.2025
$196,042
13.04.2025
$196,157
12.04.2025
$196,890
11.04.2025
$201,338
10.04.2025
$202,160
09.04.2025
$203,176
08.04.2025
$203,050
06.04.2025
$203,168
05.04.2025
$201,317
04.04.2025
$204,009
03.04.2025
$206,271
02.04.2025
$205,837
01.04.2025
$205,371
30.03.2025
$204,740
29.03.2025
$206,271
28.03.2025
$207,023
27.03.2025
$206,298
26.03.2025
$206,169
25.03.2025
$205,465
24.03.2025
$204,769
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с прямым выходом к пляжу и пляжным клубом в районе Dubailand, Дубай
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23359
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417758
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Cove Edition 4 by Imtiaz Development — это воплощение современного стиля жизни в центре Дубая. Эти премиальные квартиры предлагают изысканный дизайн и умные технологии, интегрированные для максимального удобства. Система «умный дом» позволяет вам управлять освещением, температурой и безопасностью через мобильное приложение, обеспечивая полный контроль над своим жильём. Отделка выполнена с использованием высококачественных материалов и брендовой техники, таких как кухонное оборудование Bosch и сантехника Grohe, что создаёт атмосферу абсолютного комфорта и роскоши.

Удобства:

  • Прямой доступ к пляжу
  • Beach Club с баром
  • Современный фитнес-центр
  • Спа с гидротерапией
  • Умные дома с полным оснащением

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка

70% в процессе строительства

30% после сдачи в течение 3 лет

Удобства и оснащение в доме

Полностью меблированные квартиры с системой "умный дом".

Преимущества

Высокие инвестиционные перспективы. С доходностью 7,4%, этот проект представляет собой выгодное вложение для тех, кто стремится к стабильному пассивному доходу. Ожидаемый годовой доход делает Cove Edition 4 привлекательным выбором как для инвесторов, так и для тех, кто планирует сдавать недвижимость в аренду.

Расположение и объекты поблизости

Cove Edition 4 находится в районе, который сочетает спокойствие жилой зоны с доступностью ключевых деловых и развлекательных центров Дубая. Жители комплекса могут наслаждаться быстрым доступом к ведущим торговым центрам, ресторанам, пляжам и транспортной инфраструктуре. Это место, где динамичный городской ритм гармонично сочетается с уединением и уютом современного дома.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с прямым выходом к пляжу и пляжным клубом в районе Dubailand, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$197,261
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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