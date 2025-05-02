Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с прямым выходом к пляжу и пляжным клубом в районе Dubailand, Дубай

Cove Edition 4 by Imtiaz Development — это воплощение современного стиля жизни в центре Дубая. Эти премиальные квартиры предлагают изысканный дизайн и умные технологии, интегрированные для максимального удобства. Система «умный дом» позволяет вам управлять освещением, температурой и безопасностью через мобильное приложение, обеспечивая полный контроль над своим жильём. Отделка выполнена с использованием высококачественных материалов и брендовой техники, таких как кухонное оборудование Bosch и сантехника Grohe, что создаёт атмосферу абсолютного комфорта и роскоши.

Удобства:

Прямой доступ к пляжу

Beach Club с баром

Современный фитнес-центр

Спа с гидротерапией

Умные дома с полным оснащением

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка

70% в процессе строительства

30% после сдачи в течение 3 лет

Удобства и оснащение в доме

Полностью меблированные квартиры с системой "умный дом".

Преимущества

Высокие инвестиционные перспективы. С доходностью 7,4%, этот проект представляет собой выгодное вложение для тех, кто стремится к стабильному пассивному доходу. Ожидаемый годовой доход делает Cove Edition 4 привлекательным выбором как для инвесторов, так и для тех, кто планирует сдавать недвижимость в аренду.

Расположение и объекты поблизости

Cove Edition 4 находится в районе, который сочетает спокойствие жилой зоны с доступностью ключевых деловых и развлекательных центров Дубая. Жители комплекса могут наслаждаться быстрым доступом к ведущим торговым центрам, ресторанам, пляжам и транспортной инфраструктуре. Это место, где динамичный городской ритм гармонично сочетается с уединением и уютом современного дома.