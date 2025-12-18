Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с видом на море в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$2,10 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$1,63 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$3,00 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Параметры недвижимости в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

