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Долгосрочная аренда студий с видом на море в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
3
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1 объект найдено
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 19/52
ЛЮКСОВАЯ СТУДИЯ | ЛУЧШАЯ ЦЕНА | ВИД НА BURJ KHALIFAАпартаменты в Society House, Downtown Dub…
$2,156
в месяц
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Агентство
DDA Real Estate
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