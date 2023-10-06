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Многоуровневые квартиры с видом на море в Дубае, ОАЭ

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
€1,68 млн

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
недорогая
элитная
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