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Дуплексы с садом в Дубае, ОАЭ

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 441 м²
В восторге от демонстрации этого трехкомнатного DUPLEX в SLS Residences The Palm, недавно за…
$7,32 млн
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Дуплекс 5 спален в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 854 м²
В восторге от предложения этого просторного 2-этажного пентхауса с 5 спальнями в Центральном…
$7,91 млн
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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