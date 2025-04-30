Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Гараж

Дуплексы с гаражом в Дубае, ОАЭ

Дуплекс Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 443 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 921 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
Оставить заявку
RCST RCST
Дуплекс 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 391 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти