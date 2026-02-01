Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Business Bay
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Бассейн

Пентхаусы с бассейном в Business Bay, ОАЭ

Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 216 м²
Этаж 40/45
В самом центре Business Bay рождается архитектурный шедевр, который стирает границы между ав…
$42,21 млн
Оставить заявку
Пентхаус 17 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 17 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 17
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 377 м²
Этаж 43/45
В самом центре Business Bay рождается архитектурный шедевр, который стирает границы между ав…
$81,69 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти