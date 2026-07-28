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Продажа вилл в Al Rahah, ОАЭ

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Al Rahah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Виллы Manchester City с богатой инфраструктурой в Абу-Даби. Откройте для себя ультрароскошны…
$2,55 млн
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Вилла 5 комнат в Al Rahah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Виллы Manchester City с богатой инфраструктурой в Абу-Даби. Откройте для себя ультрароскошны…
$1,89 млн
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Параметры недвижимости в Al Rahah, ОАЭ

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