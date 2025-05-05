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Дома у моря в Урле, Турция

виллы
12
10 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 449 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,11 млн
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Вилла 5 комнат в Урла, Турция
Вилла 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы в комплексе с обширными удобствами в Измире, Урла Урла — это лучший район Из…
$1,11 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,57 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Урла, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море, террасой и отдельным садом в Измире, Урла Квартиры на продажу в Из…
$703,799
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Дуплекс 3 комнаты в Урла, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море, террасой и отдельным садом в Измире, Урла Квартиры на продажу в Из…
$589,949
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,32 млн
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Вилла 8 комнат в Урла, Турция
Вилла 8 комнат
Урла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,50 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
$2,44 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,51 млн
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Дом 6 комнат в Урла, Турция
Дом 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла  • ЖК с бассейном и ох…
$605,337
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