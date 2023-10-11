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Квартиры с видом на море в Urla, Турция

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1 объект найдено
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Урла, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Урла, Турция
Комнаты 7
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
€2,32 млн

Параметры недвижимости в Urla, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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