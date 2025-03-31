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Квартиры с бассейном в Tarsus, Турция

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2 объекта найдено
Квартира в Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция
Квартира
Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция
Площадь 70 м²
Жилой комплекс от известного застройщика имеет высокие инвестиционные показатели т.к. будет …
$58,890
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Квартира в Bolatli, Турция
Квартира
Bolatli, Турция
Площадь 140 м²
Площадь территории комплекса: 31346 m². В комплексе предусмотрена центральная система отопле…
$79,553
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
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Параметры недвижимости в Tarsus, Турция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов