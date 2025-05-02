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Квартиры с видом на горы в Тарсусе, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Buyuk Kosebalci, Турция
Квартира 1 комната
Buyuk Kosebalci, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/15
В продаже 1-ком. квартира. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ: Оплата возможна в любой валюте в Росс…
$66,423
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Квартира 1 комната в Buyuk Kosebalci, Турция
Квартира 1 комната
Buyuk Kosebalci, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/15
В продаже 1-ком. квартира. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ: Оплата возможна в любой валюте в Росс…
$64,789
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Buyuk Kosebalci, Турция
Квартира 1 комната
Buyuk Kosebalci, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/15
В продаже 1-ком. квартира. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ: Оплата возможна в любой валюте в Росс…
$65,334
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