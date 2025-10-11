Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Сельчуке, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Сельчук, Турция
Квартира 1 комната
Сельчук, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Шикарная квартира 1+1 в Махмутларе, всего 250 м до моря! 📍 Район Мечты: Махмутлар!  Жизнь в…
$70,797
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
