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Жильё в Sahkulu Mahallesi, Турция

квартиры
71
72 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€760,400
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,40 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€886,900
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€599,300
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,22 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,07 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€692,400
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€564,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€418,800
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€284,800
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€2,53 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,90 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,23 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€837,600
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,12 млн
Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,14 млн
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€353,700
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€472,800
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€580,900
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€243,300
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,23 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€639,400
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€521,200
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€1,01 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€446,700
Квартира 4 спальни с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с лифтом, с парковка, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€239,400
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€595,600
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€352,700
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€124,100

Параметры недвижимости в Sahkulu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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