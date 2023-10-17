Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Sahil Mahallesi
  5. Виллы

Виллы в Sahil Mahallesi, Турция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на сад, с Security service 24h в Basiskele, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на сад, с Security service 24h
Basiskele, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€190,000

Параметры недвижимости в Sahil Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти