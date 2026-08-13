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Купить жилую недвижимость в Муше, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Aktuzla, Турция
Квартира 2 комнаты
Aktuzla, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
На рынке вторичной недвижимости продается меблированная квартира 1+1 в замечательном комплек…
$114,429
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Параметры недвижимости в Муше, Турция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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