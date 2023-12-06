Купить жилую недвижимость в Муше, Турция

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Жильё в Муш, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Erence, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Erence, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
На рынке вторичной недвижимости продается меблированная квартира 1+1 в замечательном комплек…
€106,000
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Параметры недвижимости в Муш, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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