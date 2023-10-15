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Дома с видом на горы в Milas, Турция

виллы
19
2 объекта найдено
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doerttepe, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doerttepe, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Сдвоенные Виллы с Видом на Природу в Тихом Месте в Миласе, Мугла Сдвоенные виллы расположены…
€390,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doerttepe, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Сдвоенные Виллы с Видом на Природу в Тихом Месте в Миласе, Мугла Сдвоенные виллы расположены…
€273,000

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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