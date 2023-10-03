Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Средиземноморский регион
  5. Бунгало

Бунгало с видом на море в Средиземноморский регион, Турция

Бунгало В архив
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Kas, Турция
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Kas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Каменный Дом с Панорамным Видом на Море и Природу в Анталии, Каш Каш расположен на востоке з…
€770,000

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти