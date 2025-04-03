Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мачка
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Мачка, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ortakoey, Турция
Квартира 2 комнаты
Ortakoey, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 11
Инвестиционные квартиры для инвестиций в Трабзоне. Квартиры в Трабзоне находятся в роскошном…
$133,769
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Мачка, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти