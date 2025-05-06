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Виллы с видом на горы в Кушадасы, Турция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Просторные виллы с бассейнами рядом с полями для гольфа в Кушадасы, Айдын Кушадасы – популяр…
$1,95 млн
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