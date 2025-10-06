Показать объекты на карте Показать объекты списком
Бунгало в Кумлудже, Турция

Бунгало 4 комнаты в Adrasan, Турция
Бунгало 4 комнаты
Adrasan, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Этаж 1/1
Отдельная вилла с бассейном и камином в Адрасане, Анталия Адрасан — прибрежный город в район…
$600,889
