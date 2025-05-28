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Пентхаусы в Karsiyaka, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Karsiyaka, Турция
Пентхаус 5 комнат
Karsiyaka, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 11/11
Двухуровневая квартира с видом на море в Каршияке, Измир Двухуровневая квартира с видом на м…
$1,28 млн
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Параметры недвижимости в Karsiyaka, Турция

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