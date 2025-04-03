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Виллы с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 449 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,11 млн
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Вилла 7 комнат с лифтом, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 7 комнат с лифтом, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,51 млн
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Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,57 млн
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Вилла 8 комнат с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 8 комнат с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$3,50 млн
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Параметры недвижимости в Icmeler Mahallesi, Турция

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