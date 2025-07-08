Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фетхие
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Купить двухуровневая квартира в Фетхие, Турция

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Фетхие, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Фетхие, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
LUXURY FURNISHED DUPLEX FOR SALE IN FETHIYE – READY FOR ALL-SEASON LIVINGЖивите своей средиз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Türkçe
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти