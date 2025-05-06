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Дуплексы с садом в Фетхие, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
ID FE 4023 Современный жилой комплекс в Фетхие, район Каргы – идеальное место для жизни и…
$302,219
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