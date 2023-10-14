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Дуплексы с видом на море в Erdemli, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Квартиры с Видом на Море в Мерсине, Аяш, с Террасами и Двумя Санузлами Мерсин – город, распо…
€106,000

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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