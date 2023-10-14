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Erdemli
Дуплексы
Дуплексы с бассейном в Erdemli, Турция
Дуплекс
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9 объектов найдено
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Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
5
2
210 м²
3
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 3 …
€178,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
3
2
110 м²
11
К продаже представлен дуплекс 2+1 в популярном районе Мерсина, Тедже. Квартира имеет общую…
€124,500
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
5
1
71 м²
1
Начинается строительство грандиозного проекта жилого комплекса, который будет располагаться …
€92,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
5
3
200 м²
10
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 10 …
€206,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
4
1
70 м²
1
Представляем новый проект комплекса, который будет располагаться в одной из самых привлекате…
€73,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
5
2
220 м²
4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
€191,500
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Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с охраной
Erdemli, Турция
5
2
450 м²
4
К продаже представлен дуплекс 3+2 в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Кв…
€250,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
3
1
77 м²
4
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса в набирающем популярность микро…
€110,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
4
1
60 м²
4
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположенного на участке общей …
€120,000
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Параметры недвижимости в Erdemli, Турция
с видом на море
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