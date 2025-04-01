Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Cinarcik
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Cinarcik, Турция

однокомнатные
6
двухкомнатные
7
трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Tesvikiye, Турция
Квартира 1 комната
Tesvikiye, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/4
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$151,028
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Cinarcik, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов